Ülevaade: Tallinna odavaimad linnaosad pakuvad üle pika aja taas üllatuse

Kui veel aasta lõpus oli Põhja-Tallinna korteritehingute keskmine ruutmeetrihind 2200 eurot, siis praeguseks on see langenud 1730 eurole ruutmeetri kohta. Nõmmel aga on keskmine korteriomandite tehinguhind langenud 1584 eurole ruutmeetri kohta.