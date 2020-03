Korteriühistud kutsuvad üles: märka oma naabrit ja ära tarbi ülearu

«Koroonapandeemia paneb meid tõsiselt kogukonnana proovile. See tähendab, et peame iseenda heaolu kõrval märkama neid, kes võivad jääda abita,» rõhutas Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla.

Ka Euroopa elamuorganisatsioon Housing Europe on rõhutanud olukorra tõsidust ning kutsunud üles üksteist abistama.

Koroonaviiruse haigus Covid-19 ohustab enim vanemaealisi ja nõrgenenud immuunsüsteemiga inimesi. EKÜL juhatuse liikme Urmas Mardi sõnul on oluline haigus neist võimalikult eemal hoida. «Kindlasti võiks välja selgitada, kas majas elab abi vajavaid inimesi, püüda neid toimuvaga kursis hoida ja aidata,» soovitas Mardi.

Et eakad, keda haigus ohustab, ei peaks minema poodi või apteeki, võiks uurida, kas neil on lähedasi, kes saavad vajadusel toitu või ravimeid tuua.

«Kui majas on noori ja terveid inimesi, kes on vajadusel nõus naabrit aitama, võiks vahendada ka nende kontakte. Samuti võiks vahendada kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonna kontakte ja selgitada vanemaealistele, kes pole nutiasjades nii kodus, toidukaupade ja toidu kulleriga kojutellimise võimalusi. Nüüdseks on juba ka kontaktivaba kojutellimise võimalus, nii et kulleriga kokku puutuma ei pea,» rääkis Mardi.

Kõige hullem on tema sõnul olukord, kus inimesed kaotavad paanikas pea ning jäävad abita. «Eriolukorras pole kohta valehäbil, me kõik sõltume täna üksteisest. Oluline on, et jälgiksime eriolukorra juhtide, Terviseameti, PPA jt. ametkondade teateid ja käituksime vastavalt,» pani Mardi elanikele südamele.

EKÜL juhatuse esimees Andres Jaadla pani inimestele südamele, et varumishulluses ei tarbitaks ülearu. «Kui üks inimene haarab endale poeriiulilt viis levapätsi ja tema kõrval hakkab teine inimene nutma, sest jäi leivata, siis on midagi väga valesti,» nentis ta.

«Kaubandusketid ja eriolukorra juhid on korduvalt kinnitanud, et toidukaupade puudust pole karta. See tähendab, et osta tuleks ikka ainult niipalju kui ära tarbitakse,» rääkis Jaadla lisaks. Kriisiolukorraks soovitab ta soetada ainult kauasäilivaid toidukaupu ja seda ka mõistlikkuse piires.