Kinnisvaraekspert: langus saabub mõne kuu pärast

«Ei möödu päevagi, kui minu või meie maaklerite ja hindajate käest ei küsitaks, mis saama hakkab ja kas kinnisvarahinnad juba langevad. Ilmselt jääb koroonaviiruse mõju majandusele ajutiseks, kuid see toob siiski kaasa müügihindade korrigeerimise ning turu muutumise ostjakesksemaks,» möönis Tamm.

Vanarahvas teadis, et hirmul on suured silmad, ja praeguses olukorras on Tamme sõnutsi kõik hirmud võimendunud. Inimesed tunnevad tuleviku ees ebakindlust. Eesti kinnisvaraturu pärast ei näe ta aga põhjust muret tunda.

Esiteks on vaba raha kinnisvaraturul praegu väga palju. Pakkumiste arv on viimastel aastatel pidevalt vähenenud, survestades hindu kasvama. Investorid on kaotanud kinnisvara soetamise vastu huvi. Ostuhuvilised on juba mõnda aega oodanud hinnalangust ning lähikuudel ongi oodata müügiperioodide pikenemist ja loodetavasti rahulikku hindade korrigeerimist.

«Esimesi hinnalanguse märke on juba näha: uute korterite broneeringuid öeldakse üles; tarbijate kindlustunne on järjest halvenenud ning elamispinna soetamist lükatakse määramata ajaks edasi; käibepõhiste üürilepingutega koormatud äripindade väärtus langeb reaalajas, majutus-, turismi- ja meelelahutussektori töötajad ei ole enam laenukõlblikud,» sõnas Tamm.

Kuna vaba raha on turul palju, peaks inimeste kindlustunne pärast viiruspuhangu taandumist praeguste prognooside järgi kiiresti taastuma. Soov oma elujärge parandada ja jõukust kasvatada ei kao Tamme sõnul kuskile, see saab vaid ajutise tagasilöögi.

Kinnisvaraturu toimimiseks on tema sõnul vaja kahte komponenti: emotsiooni ja laenuraha. Seepärast on väga oluline, et ei kaoks pankade tahe laenutaotlusi rahuldada.

«Esialgu on koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu kannatanud majutussektor ja kuna kruiisilaevad enam Tallinnasse turiste ei too, siis ka vanalinna äripinnad. Lühiajaliselt oma vara välja üürivate isikute müügiaktiivsus sõltub nende rahalistest reservidest: kas ja kui kaua on nad valmis tekkinud olukorras ootama. Kui turistide arv jääb pikemaks ajaks väga väikeseks, antakse osa lühiajaliselt välja üüritud kortereid müüki või pikaajaliselt üürile,» selgitas Tamm.

Kui üüriturul hakkab pakkumine ületama nõudlust, toob see samuti kaasa hinnalanguse. Kuna Airbnb kliendid eelistavad keskmisest kõrgema hinnaklassiga pindu, siis puudutab hinnalangus tõenäoliselt siiski vaid eksklusiivsemaid varasid.

«Kuna koroonaviiruse tõttu võib olukord maailmas muutuda väga kiiresti ning ettevõtete ja ka keskpankade tegevust on võimatu ette näha, elame me praegu mitte kvartali, vaid päeva kaupa. Tänane olukord näitab taas ilmekalt, kui poolik on inimeste ettenägemisvõime. Me kõik teadsime, et majanduskasv aeglustub, ent viirusest tingitud majandussurutiseks ei olnud keegi valmis,» andis Tamm tõele au.