Lihtne nipp, kuidas söögilaua ümber hubane keskkond luua

Õnneks on Ühendriigi disainiduol Chen & Kai'l varrukast võtta üks hea nipp, mille abil saab söögilaua ümber restoraniväärilise hubasuse suurema vaevata luua, vahendab domino.com. Selle asemel, et uputada söögituba valgusesse, on disainerite soovitus kasutada söögilaua kohal ainult ühte valgustit. Disainerid soovitavad selleks kasutada suurt koonusjat valgustit, mis ripub mitte rohkem kui 60 sentimeetrit söögilaua kohal.