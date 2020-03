Asjatundja: pakkumiste põud võib kinnisvaraturgu säästa

«Kui maailma majandus nina allapoole keerab, pole ka meil sellest pääsu, kuid elamispindade müügiturul on täna omapärane puhver – kõigepealt hakkavad pikenema kuumaks aetud turul müügiperioodid ning edasine sõltub juba sellest, kui pikalt ülemaailmne segadus vältab,» sõnas Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman.

«Praegusel kinnisvaraturul müüakse uusarendused maha ehitusperioodi jooksul ja ka vähegi mõistlikus seisukorras pruugitud korterid leiavad ostja nädala-kahega, mis pole päris tavapärane olukord. Pakkumiste arv on nii Tallinnas kui muudes Eesti linnades ajaloo madalaim ja see tekitab omalaadse puhvertsooni – mitte midagi ei juhtu, kui korterite müügiperiood ostjate vähenemise tõttu ka kaks korda pikemaks nihkub, keegi seetõttu nälga ei jää,» selgitas Sooman, lisades et pikemaajalise seisaku korral tuleb olla valmis suuremateks ebameeldivusteks.