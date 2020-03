Inimeste reisijanul ei ole piire ning isu uute kogemuste järgi on pannud nii mõnedki majutusasutused väljapoole traditsioonilisi piire mõtlema. Maailmas on üha enam populaarsust kogumas majutusasutused, mis pakuvad peale heale unele ka unustamatu kogemuse. Siin on nimekiri kümnest kõige erilisemast hotellist üle maailma.