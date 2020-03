Korteriturg jõudis eelmise aasta teises pooles rekordtasemele

2019. aasta teises pooles tehti Eestis korteriomanditega 12 244 tehingut. Aastataguse ajaga võrreldes on tehingute koguarv kasvanud 7,1 protsenti ning eelmise poolaastaga 8,1 protsenti. Tehingute koguväärtus oli 2019 II poolaastal kokku ligi 944 miljonit eurot ning võrdluses aastataguse ajaga on rahalist kapitali kaasatud ligi 124 miljoni euro võrra rohkem.

«2019. teise poolaasta seisuga jõudis korteriomandite mediaanhind järjekordselt kõrgemale tasemele kui eelnevatel perioodidel – ruutmeetri hind ulatus 1448 euroni. Võrreldes aasta tagasi sama ajaga kasvas ruutmeetri mediaanhind 5,7 protsenti,» lisas Nõupuu ning tõi välja, et korteriomandite mediaanhinna kasvu taga on esmamüükide mediaanhinna kõrgem hinnatase, mis omakorda on osaliselt seotud analüüsiperioodil kallimates piirkondades valminud projektide suurema osakaaluga.