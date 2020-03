VAATA JA OTSUSTA ISE ⟩ Kolme lapse ema süüdistatakse võõra koduga eputamises, kuna see on liiga puhas

Ishy on postitanud oma Instagrami lehele sadu pilte oma laitmatult puhtast ja sillerdavast kodust, vahendab mirror.co.uk. Helehallides toonides sädelev kodu on toonud naise lehele üle 100 000 jälgija. Kuid osad neist on veendunud, et rahvale presenteeritud kodu, ei ole tegelikult Ishy oma.

A post shared by Ishy (@x_home_of_ishy_x) on Mar 8, 2020 at 11:55am PDT

Õelatest kommentaaridest ajendatult tegi Ishy populaarses Facebooki grupis Mrs Hinch Made Me Do It avalduse: «Ma pean seda ütlema, et see oma südamelt ära saada. Ma saan palju kommentaare iga kord kui ma oma kodust pildi üles laen. Mind süüdistatakse selles, et see ei ole minu kodu, kuna see näeb välja kui laitmatult puhas näidiskodu.»