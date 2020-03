PILDID ⟩ Üpris tavalise väljanägemisega Pärnu maja hinda nähes vajub suu lahti

Kõik kinnistul olev hoonestus on rekonstrueeritud muinsuskaitse järelvalve all. Suurt rõhku on pööratud autentsusele.

Kinnistu kogupindala on 1388 ruutmeetrit. Kahekorruselise elumaja kogupindala on 284,1 ruutmeetrit. Villas on ajastule omased kõrged laed ja kolm eraldi sissepääsu. Mõlemal korrusel asuvad vannitoad ja köök. Kokku on villas 4 magamistuba.