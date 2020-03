ENNE JA PÄRAST ⟩ Vaata, kuidas suurpere päevinäinud köök uue ilme sai

Sisekujundaja sõnul oli kõige suuremaks sisekujunduses tehtud veaks nurgapink. See võttis enda alla väga suure osa põrandast ning on ebamugav ja annab istumiseks vähe ruumi.

Köök enne. FOTO: Ikea

«Asendasime vana nurgamööbli suurema söögilaua ja viie tooliga. Nüüd on igal pereliikmel oma tool ja kui tuleb külalisi, saab lauda vajadusel veel pikendada. Kui toole parajasti ei kasutata, võib need lükata laua alla, kus need võtavad vähem ruumi,» ütles Rimkus.

Köök enne. FOTO: Ikea

Samuti märkas sisekujundaja, et toiduvalmistamiseks oli väga vähe ruumi. Kohmakate kodumasinate, nõuderesti ja suure koguse nõude kõrval polnud tööpinnal eriti ruumi. Ripplaest loobumine tegi ruumi tervele reale seinakappidele. See omakorda võimaldas nõud ja kodumasinad – mida varem hoiti külmkapi peal, aknalaual ja nurgapingi all – kappidesse ära panna ja tööpinnale ruumi juurde luua.

Köök enne. FOTO: Ikea

«Varem olid köögis kõik pinnad asjade kuhja all – see on suurte perede puhul väga tavaline. Suletud hoiuruum – nagu kapid ja sahtlid – aitasid asjad silme alt ära panna ja vana mikrolaineahju asendamine integreeritud ahjuga hoiab tööpinna korras,» märkis IKEA esindaja.

Heledad värvid teevad ruumi avaramaks

Köök pärast uuendust. FOTO: Ikea

Rimkus lisas, et korralageduse vastu aitab ka valge värv. Heledad seinad ja mööbel loovad köögis avarama tunde. Kõige rohkem tähelepanu pöörati valgustusele. Lakke paigaldatud kohtvalgustid asendati rippvalgustiga söögilaua kohal ja täiendava valgustusega tööpinna kohal. «Valgusküllases köögis on mõnus toitu valmistada, süüa ja koos lastega aega veeta,» selgitas ekspert.

Köök pärast uuendust. FOTO: Ikea