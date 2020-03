Šotlased on naerust kõverad: USA turist pidas nende maiust seebiks, läks sellega duši alla ja ...

Porteesi külas asuvas The Pink külalistemajas pettunud ameeriklane ei pööranud voodi peale asetatud maiustuse pakendile piisavalt tähelepanu ja eeldas, et tegemist on seebiga, vahendab walesonline.co.uk. Duši alla minnes võttis mees seepi meenutava maiustuse kaasa ja hakkas end sellega pesema. Mehe ahastuseks ei olnud maiusest tolku, kuna see ei tekitanud vahtu ja jättis naha õliseks.