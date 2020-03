PILDID ⟩ Banaani söönud mees tegi õudu tekitava avastuse

Nick lõikas noaga muhu lahti ja avastas selle seest mitu tosinat pisikest ämblikku. Kohkunud mees krabas kiiresti nutitelefoni, et ämblikest pilti teha. Nick laadis pildi üles iSpot veebikeskkonda, kust küsis teistelt kasutajatelt abi ämbliku liigi tuvastamisel. Laia silmaringiga kasutajad olid ühel arvamusel, et tegemist on Brasiilia uitämblikuga.

Brasiilia uitämblikku tuntakse ka banaaniämbliku nime all. Ämbliku koduks on Lõuna-Ameerika. Tegemist on ühe maailma kõige mürgisema ämblikuliigiga. Brasiilia uitämblikud on agressiivse iseloomuga.