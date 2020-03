Koduomanikud hädas ebaseaduslike õhksoojuspumpadega: inimesed magavad rahustite ja unetablettide all

18 korteriga paneelmaja elanikud väikeses Eesti alevikus on hädas majja kolinud võõrastega, kes korteriühistus seni kehtinud tavasid ja reegleid omaks võtnud pole.

2018. aasta sügiseks oli väikesele Eesti aleviku (koht on toimetusele teada) paneelmajale paigaldatud kaheksa õhksoojuspumpa, neist kolm viimase suve jooksul. Pool aastat hiljem laekusid korteriühistu juhatuse postkasti esimesed kaebekirjad.

«Korteritesse kostus müra ja tekkis vibratsioon. Seda mitte kõikidesse korteritesse. Rääkisime inimestega, aga keegi ei tahtnud uskuda, et just tema pump seda tekitab. Korteriühistu juhatusel ei jäänud muud üle kui anda korraldus pumbad kinni panna 24. detsembriks 2018 aastl ja seintelt eemaldada 31. maiks 2019 aastal. Pumbad olid kõik mitteametlikult paigaldatud,» rääkis kortermaja elanik Juta (nimi muudetud).

2019. aasta sügiseks oli tema sõnul kaks pumpa tõepoolest eemaldatud. Kolm omanikku ei jäta aga jonni ning keelduvad tänini korteriühistuga suhtlemast.

«Õnneks on soe talv, sest müra ja vibratsioon läheb hulluks alates viiest kraadist miinusest. Inimesed magavad rahustite ja unetablettide mõju all. On kutsutud kiirabi rahustavaid süste tegema,» kirjeldas Juta korteriühistus toimuvat.

Puudub inimene, kes teeks järelevalvet

Murega vallavalitsuse poole pöördunud korteriühistu juhatus suunati sealt edasi kohtusse. Kohtusse minek on aga ühe väikese korteriühistu jaoks kallis, tekitades sõnelusi pikaaegsete elanike-naabrite vahel.

«On neid, keda ei sega ja kes tahaks pumpasid kasutada. Käisime juhatusega valla volikogu koosolekul. Vald saatis meie palve peale kirjad õhksoojuspumpade omanikele nõudega pumbad eemaldada majalt 31. märtsiks 2020. aastal. Vallal puudub töötaja, kes teeks järelvalvet. Mis saab edasi? Ei oska öelda,» kehitas Juta õlgu.

Tema sõnul on elanike väljavaated üha udusemad ning ahtamad. «Sooviks oma kodus rahulikult elada ja ei tahaks naabritega kohtusse minna. Praegu on küll selline abituse tunne, et olukord ei lahenegi. Ainult rahaline nõue paneks pumbaomanikke mõtlema,» möönas ta.

Tsiviilõiguslik probleem

Eesti Õigusbüroo jurist Merike Roosilehe sõnul pole taoliste juhtumite korral politseisse mõtet pöörduda, kuna tegemist on tsiviilõigusliku probleemiga, mis ei kuulu uurimisasutuse valdkonda. «Kui õhksoojuspump on paigaldatud näiteks korterelamu fassaadile, siis see puudutab kõigi korteriomanike kaasomandi osa ja üks korteriomanik ei tohi teiste kaasomanike nõusolekuta paigaldada õhksoojuspumpa, sest selle paigaldamisega muudetakse hoone välisilmet ja fassaadi otstarvet,» valgustas ta.

Ta lisab, et kui üks kaasomanik on õhksoojuspumba paigaldamisega kahjustanud teiste kaasomanike õigusi, on teistel kaasomanikel õigus nõuda endise olukorra taastamist ehk kohustada seda kaasomanikku eemaldama hoone välisseinale paigaldatud õhksoojuspump.

«Sellisel juhul tuleks vastava nõudega pöörduda kohtusse. Kohus tuvastab eelkõige, kas kaasomandis olevat asja või selle majanduslikku otstarvet on oluliselt muudetud. Kui on oluliselt muudetud, on vajalik kõigi kaasomanike nõusolek,» selgitas ta.

Heaperemehelik käitumine

Kaasomanikud peavad Roosilehe sõnul üksteise suhtes käituma lähtuvalt hea usu põhimõttest ning hoiduma teiste kaasomanike õiguste kahjustamisest. Ühise asja kasutamine ei tohi rikkuda teiste, sealhulgas vähemuses olevate kaasomanike õigusi.

Oluline on, et õhksoojuspump ei tekitaks häirivat müra ning vibratsiooni. Mis veelgi enam – kui õhksoojuspumba paigaldamiseks puudub vajalik projekt ning ehitusteatis, tuleb esmalt sellele olukorrale lahendus leida. Roosilehe sõnul on siin reeglina kaks võimalust – kas hangitakse vastavad load ning saadakse kaasomanikega kokkuleppele või tuleb ebaseaduslik paigaldis eemaldada.

Järelevalvet teostab kohalik omavalitsus

Ebaseaduslikult tehtud ümberehitiste korral teostab ehituslikku järelevalvet kohalik omavalitsus, kes võib teha korteriomanikele vastava ettekirjutuse ja selle täitmata jätmisel kohaldada sunniraha nii kaua, kuni ettekirjutuses esitatud nõue on täidetud.

Ettekirjutus tehakse ja sunniraha kohaldatakse solidaarselt kõigile korteriomanikele, mitte korteriühistule. «Ka sellistel juhtudel, kui on tehtud fassaaditööd ja puudub ehitusluba, kuigi selle korraldas KÜ juhatus eesotsas,» toonitas Roosileht.

Korteriühistu juhatuse liikmed peavad kontrollima ja tegema kõik selleks, et täidetaks seaduse nõudeid.

Viimane õlekõrs: kohus

Kohalik omavalitsus saab määrata korteriomanikele sunniraha, kui tehtud ettekirjutust pole täidetud. Kui kohalik omavalitsus järelevalvet ei teosta või sellist isikut pole, siis on Roosilehe sõnul ainuke võimalus oma õiguste kaitseks pöörduda kohtusse. Kohus tuvastab, kas õhksoojuspumba paigaldamine muudab elamu välisseina oluliselt, milleks on vajalik kõigi korteriomanike nõusolek või jääb see tavapärase kasutamise piiresse, milleks piisab korteriomanike häälteenamusega vastu võetud otsusest. Igal juhul peab olemas olema vastav projekt ja ehitusteatis.

Juristi nõuanne õhksoojuspumba paigaldajatele: enne õhksoojuspumba paigaldamist tuleb kohalikule omavalitsusele esitada ehitisteatis ja ehitisprojekt;

kui elamu asub miljööväärtuslikus piirkonnas, siis on vajalik ka Muinsuskaitseameti luba;

vajalik on kõigi kaasomanike nõusolek juhul, kui õhksoojuspumba paigaldamine muudab oluliselt elamu välisseina. Korteriomanike häälteenamus on vajalik juhul, kui õhksoojuspump ei tekita ülemäärast häirivat müra ning vibratsiooni.

Kes teostab järelevalvet?

