Eesti rahvas on rääkinud: 5 eelist, miks elada maal

Endale väetiste ja mürkide vaba toidu kasvatamine. Õues leidub alati tegevust – lastel on mängu- ja jooksuruumi, enda kasvatatud toit ja taimed vajavad hoolt. Kes peab juurviljade kasvatamist liiga suureks tööks, siis maitsetaimede ja viljapuude ning -põõsaste kasvatamiseks on vähem vaeva vaja näha. Samas saab pritsimata marju, puuvilju ning maitsetaimi. Lastele saab näidata, kust toit tuleb. Lapsevanematele on see elementaarne, et toit ei kasva poes, kuid lastele see nii tavapärane ei olegi. Meie üks klient rääkis, kui keeruline oli tema esimese klassi lapsel saada selgeks koduloomade laste nimed. Ta ei olnud neid oma silmaga näinud ja aju ei seostanud, nii oligi raskem õppida.