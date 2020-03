«Kodutunne» ulatab abikäe ema poolt hüljatud 8-aastasele Marten Mattiasele

Albu külas elab 52-aastane vanaema Eve koos oma 8-aastase tütrepoja Marten Mattiasega. Kui poiss oli 1,8aastane jättis ema ta Maxima poe ette ning sellest ajast on ta vanaema kasvatada olnud.

Maja, kus nad elavad on aga pisike, madalate lagede ning mugavusteta. Vanaema Eve töötab lüpsilaudas, igal hommikul paneb valmis tütrepojale kooliasjad, teeb hommikusöögi ja läheb tööle. Kõige muuga peab päeva jooksul Marten Mattias ise hakkama saama. Saabki ja ootab õhtul vanaema koju. Koos arutavad päevamuresid ja teevad uusi plaane. See on nende väike maailm.