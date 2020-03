Kuuülevaade: Tallinna korterite müük ja hind pööras suuna jälle üles

«Uute ja vanade korterite hinnavahe on nagu vedru, mis vahepeal kasvab ja siis jälle tõmbub tagasi. Kui mõni aasta tagasi olid vanad korterid uutega pea samas hinnaklassis, siis nüüd on vahe kärisenud. Samas piirkonnas päris uue ja korraliku vana korteri hinnavahe on 25-30 protsenti esimese kasuks ja see on ka täiesti normaalne tasakaal,» rääkis Vahter.