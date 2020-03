Viis väärt soovitust Eesti parimatelt hobitegijatelt kodus õlle pruulimiseks

«Õlle tegemise juures on mulle pigem tähtis uudishimu ning võimalus eri maitsetega katsetada. Kui suudad oma pruulitud õllega mõne inimese ahhetama panna, siis on ka see põhjus omaette,» selgitab Samorokov.

Virkus soovitab konkursil osaleda, et saada objektiivset tagasisidet, mille põhjal veelgi paremat õlut pruulida. «Pere ja sõbrad jäävadki kiitma, et iga õlu on meistriteos, aga žürii on sinu õlle vastu aus!» selgitab Virkus ja lisab, et kui õnnestub isegi lihtsalt mainitud saada, siis on see ikka väga uhke tunne.