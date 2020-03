Tabasallu tuleb üle 15 aasta suur elamuarendus

Kristjan-Thor Vähi sõnul rajati viimati Tabasallu uued korterid selle sajandi alguses. «Tabasalu kinnisvara vastu on inimeste huvi oluliselt suurem kui pakkumine. Tabasalu Kodu nime kandev elamuarendus tuleb läbimõeldud ja tervikliku arhitektuuriga elukeskkond,» rääkis Vähi.

Tabasalu uute elamute peamine sihtgrupp on pered, mistõttu on enamus kodusid suured, kolme- kuni viietoalised. Harku vald tagab omalt poolt kõigile peredele vajalikud lasteaia- ja koolikohad.

«Kogu Tabasalu taristu on viimastel aastatel kõvasti arenenud ja seda eriti just peresõbralikkuse suunal. Tänavu avatakse Tabasalus uus riigigümnaasium ning juba on valmis suur valik kergliiklus- ja tervisespordiradasid,» ütles Vähi.