Murelik elanik küsib: kas koroonaviirus võib levida ka kortermajas?

«Oleme tõesti saanud murelikke küsimusi, et kuidas on lood koduses karantiinis viibivate inimestega ja kas viirus võib sattuda kortermaja ventilatsioonisüsteemi. Terviseamet on kinnitanud, et ventilatsioonisüsteemi kaudu COVID-19 ei nakka.

Kindlasti tuleks aga viirushaiguste perioodil kõigil inimestel hoolitseda enda hügieeni eest ja pidada puhtust ka majas: aevastamise ja köha korral katta suu pabertaskurätikuga ning visata see korralikult suletavasse prügikotti või -kasti, mitte koridori põrandale. Samuti ei tohiks maha sülitada. Kindlasti tuleks põhjalikult käsi pesta ja ruume, kus puudub korralik ventilatsioon, tuulutada. Kui aga on teada, et mitmed inimesed majas on viirushaigustega kimpus, võiks võimalusel üldkoosoleku edasi lükata või kui see on vältimatu, siis koguneda vabas õhus – ilmad lähevad iga päevaga ilusamaks.»