PILDID ⟩ Tavalises paneelmajas on müüa väga noobel korter

Kolmekorruselises 1992. aastal valminud paneelmajas asuva korteri kogupindala on 68,8 ruutmeetrit. Kolmetoaline korter asub hoone viimasel korrusel. Korteri koosseisu kuulub ruumikas elutuba, kaks magamistuba, suur köök, esik, garderoob, vannituba ja avar rõdu.

Renoveeritud korter on sisustatud kui noobel mereäärne mõisahoone. Värske välimuse on saanud iga korteris olev ruum. Tubade põrandaid katab naturaalne tammparkett. Köök on sisustatud kvaliteetse köögimööbli ja integreeritud köögitehnikaga.