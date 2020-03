Ventilatsioonisüsteemi kaudu koroonaviirus ei nakka

«Kui COVID-19-sse nakatunud inimene köhib, aevastab või räägib satuvad õhku viirust sisaldavad piisakesed. Need viiruspiisakesed on üpris rasked ja seetõttu ei kandu õhus kuigi kaugele,» rääkis Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Hanna Sepp.

Seni teadaolevalt võivad need kanduda maksimaalselt 2 meetri kaugusele. «Nende raskuse tõttu ei ole ka tõenäoline, et viiruspiisakesed pindadelt õhuvoolu tõttu edasi kanduksid,» ütles Sepp.

Efektiivne meede pindadel oleva koronaviiruse hävitamiseks on erinevad biotsiidid ehk mikroorganismide vastas lahused. Üks levinuimad on etanool. 70 protsendiline etanooli lahus on piisav, et puhastada pinnad SARS-CoV saastusest.