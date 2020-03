PILDID ⟩ Auku komistanud õpetaja avastas lasteaia mänguväljaku alt õudu tekitava saladuse

Kohale saabunud uurijad, eesotsas Steve Powell'iga, avastasid mänguväljaku alt nelja ruumiga sõjaväepunkri. «Me eeldasime, et tegemist on ühe ruumiga pukriga, kuid seal on kokku neli ruumi.» Powelli sõnul on tegemist harukordse avastusega, kuna antud punkri kohta puudub Saksa sõjaväedokumentides igasugune informatsioon.

Praegu on punkri pealne mänguväljak suletud. «Ma ei ole üllatunud, et siin piirkonnas salapunkrid on. Kuid leida üks neist sel viisil oli väga üllatav. Mul on hea meel, et see olin mina, mitte mõni õpilastest, kes sinna auku komistas,» sõnas klassijuhataja Le Huray.