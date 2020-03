Ehituse ABC avas Tallinnas oma 12. ehituskaupluse

«Väike-Järve Ehituse ABC on meie kaasaegsaim ja avaraim ehituskauplus, kus lisaks laiale tootevalikule oleme rõhku pannud ka meeldivale ostukogemuse tagamisele läbi avarama ostukeskkonna, kaasaegsemate väljapanekute ning iseteeninduskassade,» selgitas Pruunlep, lisades, et lähiaastatel on eesmärk uuendada ka teisi keti ehituskauplusi ning tõusta Eesti ehitustarvete jae- ja hulgimüügi valdkonna turuliidriks.