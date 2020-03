PILDID ⟩ Tallinna ülemise tuletorni krundile kerkib ainulaadne elamurajoon

1Partner Advisory juhi Erkki Ääremaa sõnul arvestatakse arendamisel maalilise krundi ning selle keskele jääva ning tänaseni toimiva majakaga nii, et tulemus jääb harmooniline ja hubane, mitte täisehitatud plats.

«Igas Tuletorni Kodude nime kandvas uues elamus on vaid kuus korterit. Kinnistul asuvad kolm eestiaegset eramaja ning kaks paarismaja, mis renoveeritakse täpselt muinsuskaitse nõuete järgi,» ütles Ääremaa ja lisas, et viiendik kodusid on juba enne ehituse ning ametliku müügi algust omaniku leidnud.