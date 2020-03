Dallase viltune torn: plahvatuse üle elanud hoonest sai kohalik vaatamisväärsus

Lammutustöid läbiviiva ettevõtte presidendi Steve Pettigrew sõnul toimus plahvatus plaanipäraselt. Pettigrew lisas, et tugeva südamikuga hooned on rasked alla tulema. Ettevõtte esindaja Lloyd Naborsi sõnul on torn viltu sinna poole, kuhu see oli plaanitud kukkuma, seega ei kujuta torn rahvale ohtu.