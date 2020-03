Unusta ära! See kohutav sisekujundustrend rikub nii interjööri kui tervise

Ameeriklased on teadagi teleri-rahvas ning nende suhe telepildimasinaga on märkimisväärselt sügavam kui põhjamaiselt kargel eestlasel. Ookeanitagune trend, mis kujutab endast televiisori paigaldamist kaminasimsi kohale, on aastaid tekitanud pahameelt sisedisainerite seas. Nüüd on hakanud sõna sekka ütlema ka terviseeksperdid.