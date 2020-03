Pilk pööningule! Need 5 varjatud kullaauku võivad su üleöö rikkaks teha

Kristallnõudest vaadatakse tihtipeale mööda. Nõukogude ajal Eestis kanda kinnitanud trend on aga tagasi ning seda võimsamalt kui eales varem.

Ahjupottide järgi nõudlus aina suureneb. E-bays on need kujunenud isegi omaette müügihitiks. Hoia kinni vanaema kingitud ahjupotist, ehk toob see mõni päev sulle veel tulu, vahendab goodhousekeeping.com.