3 märki sellest, et on aeg pesumasin välja vahetada

Kui riietel on pärast pesu kopituslõhn, võib see tähendada, et pesumasina isepuhastusfunktsioon ei tööta korralikult. Kopituslõhn võib anda aimu hallitusest masina seintel. Enne kui kiirustad uut masinat ostma, tee olemasolevale pesumasinale põhjalik puhastus – puhasta pesuvahendi sahtel ning eemalda kogu mustus, mis on kogunenud kummitihendi vahele.