Merko alustas Uus-Veerenni arenduse kolmanda etapi ehitust

«Uus-Veerennisse on päev-päevalt aina rohkem elu tekkimas. Üle 130 pere on juba oma uutesse kodudesse sisse kolinud ja äripindadel käib tegevus. Jätkame ehitamist Veerenni tänava ääres, aga laiendame tootevalikut pakkudes arendusala teises servas uut arhitektuurset lahendust ja kvartalisisest asukohta,» ütles Merko Ehitus Eesti kinnisvaraarendusdivisjoni direktor Tiit Kuusik.

Uus-Veerenni Pargi arhitektuurse lahenduse loomisel sai arhitekt Velle Kadalipp inspiratsiooni vineerist kui materjalist, millele samas asukohas varem asunud Lutheri vabrik ajalooliselt väärtust on lisanud. Vineeri kihilise struktuuri ja triibulise läbilõike vihjeid on kujundusvõtetena näha nii majade fassaadidel kui ka trepikodades. Kõrgem hoonemaht on oma vormilt kumer nagu painutatud vineer, mis kaardub ümber kõrvalasuva liiklusringi.

Uued korterelamud on B-energiaklassiga ja ehitatakse targa maja põhimõttel. Hoonetes on ühe- kuni neljatoalised korterid, millest osades on privaatsed rõdud või sisehoovi avanevad terrassid. Korterites on soojustagastusega sundventilatsioon ja ruumipõhiselt juhitav vesipõrandaküte.