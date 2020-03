Pilt selgeks: mis puhul saab Kredexist eluasemelaenu käendust?

Vahel selgub, et inimestele on jäänud eksiarvamus nagu annaks KredEx eluasemelaenu. Tegelikul annab KredEx eluasemelaenu taotlejale vaid käenduse, mille abil saab laenuvõtja vähendada panga poolt oodatava omaosaluse suurust (enamasti nõutakse 20 protsenti). Omades vähemalt 10 protsendi ulatuses omafinantseeringut, ei ole vaja kasutada lisatagatist. Need hetked, kui tagatiseks pandi kogu suguvõsa vara, on möödas. Laenuandjad hindavad kõrgemalt inimest kui vanaema korterit, sest korter ei maksa laenu tagasi, ikka inimene.

Selle, milliste tingimustega laen antakse, milline tagatis sobib jne, otsustab iga konkreetne pank ise. Seejuures mõjutab tulemust kõige rohkem laenutaotleja isik. Oluliseks saab minevik ja varasemad võlgnevused – nii võivadki noorusrumalused nagu sms-laen või tihedad kasiinokülastused, telefonivõlg vms rikkuda igasuguse laenu saamise võimaluse. Eriti kaalutakse läbi sissetulekute iseloom ja tööandja taust. Ostetava ja laenu tagatiseks oleva kinnisvara asukoht ning seisund otsustavad tema turuväärtuse ning mida likviidsem see on, seda parem.

Eluasemelaenule antava KredExi käenduse suurus arvutatakse sellest lähtudes, missuguseks kujuneb konkreetse korteri või maja turuväärtus eksperthinnangus. Seepärast öeldakse ka vahel, et KredExi abil saab laenu 90 protsenti korteri hinnast, mis muidu on näiteks 80 protsenti. KredExi enda kodulehel on kirjas, et ollakse valmis käendama kuni 24 protsenti laenu tagatisvara väärtusest, kuid mitte rohkem kui 20 000 eurot. Energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija sihtgrupis on käenduse suurus kuni 50 000 eurot.