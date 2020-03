Vähekindlustatud lasterikkad pered saavad peagi kodutoetust taotleda

Kui varem oli suurim toetussumma 8000 eurot ning teistkordsel taotlemisel 5000 eurot, siis alates sellest aastast tõsteti toetuse piirmäärasid. Nüüd on suurim toetussumma 10 000 eurot. Kolme- ja neljalapselised pered, kellele on varem ühe korra kodutoetust eraldatud, saavad teistkordselt taotleda veel 5000 eurot. Viie- ja enamalapselised pered, kellele on varem korra kodutoetust eraldatud, saavad teisel korral taotleda 10 000 eurot.

«Näeme, et aastatega on perede elamistingimused muutunud paremaks. Suurendasime sel aastal toetuse piirsummat, et vähendada üldise hinnakasvu mõju tehtavatele töödele. Oluline on, et toetuse abil tehtavate tööde maht jääks varasemaga samale tasemele ja ka edaspidi oleks toetusel positiivne mõju nende perede elamistingimuste parandamisel. Hea on tõdeda, et sel aastal saab ligikaudu 350 peret endale paremad ja energiatõhusamad elamistingimused,» sõnas Reinsalu.