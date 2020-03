Asjatundja selgitab: milliste kuludega arvestada kodu ostmisel laenu abil

«Võtsime näiteks kahetoalise korteri Mustamäel 1970. aastatel ehitatud paneelmajas, mille ostu-müügihinnaks on 80 000 eurot. Laenuvõtjal on endal 8000 eurot omafinantseeringuks. Pank saab finantseerida korteriostu 90 protsendi ulatuses 72 000 euroga, sest laenu taotleja kuulub KredExi sihtgruppi ning see võimaldab kaasata KredExi kodulaenu käenduse 4000 euro ulatuses,» tõi Ossipova näite.