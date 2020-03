Kas teadsid? Enamik meist hoiustab ketšupit valesti

Avatud ketšupipudeli külmkappi surudes arvavad paljud, et pikendavad sellega toote säilivusaega, kirjutab dailymail.co.uk. Kuid see ei vasta tegelikult tõele. Säilivusaja pikendamise asemel raiskab see hoopis külmkapis olevat väärtuslikku ruumi.