PILDID ⟩ Iraani arhitekti maja kontseptsioon näeb välja nagu James Bondi pahalase salapunker

Hoone kavandi loonud arhitekt Reza Mohtashami on tuntud oma brutalistliku stiili poolest. Arhitekti üks hilisemaid projekte on Concrete House ehk Betoonmaja nime kandev hall voolujooneline elamu, vahendab dailymail.co.uk.

Arhitekt postitas oma loomingu Instagrami platvormile, kus see on saanud väga palju positiivset tagasisidet. Postitust kommenteerinud inimesed on Reza Mohtashami loomingust lummatud ning soovivad, et see maja saaks ka päriselt ehitatud.