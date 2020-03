FOTOD ⟩ Põltsamaal on müüa uhke ülemöödunud sajandist pärit suvemõis

Uhkel graniidist vundamendil puithoone fassaadi ilmestavad vintskapid, puitpitsid ja dekoratiivsed sarikaotsad. 1888. aastal valminud mõis on olnud pidevalt kasutuses ja tänu sellele väga hästi säilinud. 2007–2010. aastatel toimunud remondi käigus kaasajastati kõik kommunikatsioonid, paigaldati maaküte ja taastati mitmed ajastule omased arhitektuursed ja ehituslikud elemendid.

Majas on 16 tuba ja 10 vannituba ning arvukalt abiruume. Privaatsed vannitoad on 6 toal. Lisaks on hoones kolm avarat ja uhket saali - valgusküllane peasaal, bordootoonides jahisaal ja heledates toonides muusika- ja söögisaal.