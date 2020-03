Miks kinnisvaramaakler ei vasta päringutele?

Eestis puudub maakleri ameti seadusandlik regulatsioon, mistõttu tööpõld on avatud kõigile, ka neile, kellele see ei ole põhitöö. Kinnisvaramaaklerite jaoks on siiski olemas eetikakoodeks, mida nad peavad järgima ja täitma, kuid see ei taga iseenesest alati head teenuste kvaliteeti, kirjutab Uus Maa Kinnisvarabüroo kutseline maakler Pille Sild.