Sukulendi eest usinalt hoolt kandnud naine sai taime ümberistutamisel suure üllatuse osaliseks

Facebooki postituses oma prohmakat maailmaga jaganud Caelie Wilkes kirjutas, et on kohusetundlikult taime eest hoolitsenud viimased kaks aastat. Caelie oli välja töötanud isegi kindla kastmisgraafiku, mida ta pingsalt järgis. Naine oli endal üle lausa uhke, kuna oli suutnud taime selle aja jooksul ilusti elus hoida.

Kuid kui Caelie otsustas oma sukulendi suuremasse potti ümbers istutada, selgus tõde. Nimelt oli naine usinalt hoolt kandnud võltstaime eest. «Ma tõmbasin taime potist välja ja nägin, et see on võlts!» kirjutab naine.