Meeldetuletus: köögivilja- ja lilleseemned võiks juba märtsis mulda pista

Agaramatel aiaomanikel on muist ettevalmistusi juba veebruaris tehtud, aga peamine ettekasvatuse kuu on märts. Alustama peaks seemnete inventuurist – sorteerida välja idanemisvõimelised ja vajadusel soetama kvaliteetseid seemneid juurde. Idanemise kiirendamiseks võib seemneid enne mulda panemist hoida niiske lapi või marli sees, aga kangas peab olema naturaalne, mitte sünteetiline.

Märtsi esimeses pooles võib mulda panna köögivilja- ja maitsetaimed ning pikka ettekasvatamist vajavad lilled. Pikema kasvuajaga on soojalembesed kultuurid, näiteks kurk, suvikõrvits, paprika, porru, basiilik, estragon, tüümian ja rosmariin. Märtsis võiks mulda panna ka mõned suvelilled, näiteks daaliad, begooniad ja tokkroosi. Lühemat ettekasvatusaega vajavad suvelilled, näiteks lõvilõuad, parkjuured, viltlehed ning peiulilled on soovitatav külvata alles aprillis.

Külvianumateks võib valida käepäraseid karpe ja kaste, aga tähtis on, et need oleksid puhtad. Desinfitseerimata anumad on heaks kasvulavaks nii hallitusele kui seentele. Samuti peab olema ettekasvatusmuld puhas ja kvaliteetne ning soe ja kohev.