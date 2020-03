Eestlased kardavad põlenguid, kuid pooled kodudest on kindlustamata

«Tuleõnnetuste kartus on ka igati mõistetav, sest punase kuke tekitatud kahjud võivad olla ääretult suured ning halvimal juhul nõuda inimelusid. Samas laekub kõige enam kodudega seotud kahjuteateid meile siiski vee tõttu, olgu siis põhjuseks purunenud toru või läbi laskev katus. Naljaga pooleks võib öelda, et eestlase kodu kõige suurem vaenlane on ülemine naaber,» sõnas ERGO kindlustuse varakahjude käsitleja Tuuli Kalberg.

ERGO kahjukäsitlusstatistika kohaselt juhtub õnnetus iga 50. kodukindlustuse kliendiga. «Kui võrrelda näiteks liikluses toimuvaga, siis kodudes juhtub kordades vähem õnnetusi. Samas näitas ohutusuuring, et just kodu on see, mille pärast eestimaalased tunnevad kõige suuremat muret. Kahjuks näeme, et täna on Eestis kindlustatud vaid umbes pooled kodudest,» lisas Kalberg.