PILDID ⟩ Kolm korterit, mis maksavad vähem kui pealinna korteri ruutmeeter

Ahtme linnaosa keskuses on müüa kahetoaline korter, mille eest küsitakse kõigest 1000 eurot. 39,3 ruutmeetri suurune korter asub neljakorruselise paneelmaja viimasel korrusel.

Majas on olemas toimiv ühistu. Kortermaja külgede fassaad on soojustatud ning katus värskelt vahetatud. Korteri kolmest aknast kaks vahetatud.

Kuuesaja elanikuga Vastseliina alevikus on müüa ühetoaline korter, mille eest küsitakse 2000 eurot. Kahekorruselises renoveerimist vajavas puitmajas asuva korteri pindala on 30 ruutmeetrit.

Renoveerimist vajavas korteris on ahiküte. Kortermaja ümbritseb suur aed. Kortermaja lähedal asub Vastseliina rahvamaja ja toidupood.

Kohtla-Järve suuruselt teise, ligikaudu 15 500 elanikuga Järve linnaosas on müüa ühetoaline korter, mille eest tuleb uuel omanikul välja käia 1899 eurot. 1960. aastal ehitatud neljakorruselise paneelmaja kolmandal korrusel asuva korteri pindala on 26,9 ruutmeetrit.

Suureks õnnetuseks on korteris toimunud tulekahju, seega peab uus omanik arvestama, et korter vajab renoveerimist. Kortermajas on toimiv ühistu.