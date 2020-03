Kinnisvarakrahhi esimesed märgid? Tallinna uute korterite hinnaralli on seisma jäänud

«Uute elamispindade pakkumine on vähenenud, mis näitab arendusettevõtete konservatiivsemat vaadet tuleviku osas. Tundub, et ka nõudlus pole olnud hinnatõusu tagamiseks piisavalt kõrge, mis annab alust arvata, et hinnalagi on kätte jõudmas,» ütles kinnisvaraportaali City24.ee juhataja Karin Noppel-Kokerov.