Teeme pildi selgeks: milline on trendikas elutoainterjöör aastal 2020?

Moes on rahulikud värvitoonid, lihtsad ja sujuvad vormid ning luksust rõhutavad kerged metalsed aktsendid. Seinte ja mööbli värvivalikul võiks eelistada rohelisi ja sinakaid toone, nüansse lisavad roosa, terrakota, hall või must-valge, teab Arco Vara maakler Liia Koreline rääkida.

Mööbel

Üha enam tuuakse tänapäevastesse korteritesse ja elumajadesse 70-ndate stiilis kohandatud minimalistlikke Skandinaavia Art deco mööblielemente. Ümarate laineliste joontega mööbel kaunistab iga elutuba, stiili rõhutamiseks piisab vahel ühest-kahest ebahariliku kujuga toolist või diivanist. Mööbli ülesanne on isikupärastada korteri ja maja interjööri, seetõttu on ka uuel hooajal hinnas käsitsi valmistatud tooted. Väärtustatakse ka taaskasutusest hangitud mööblit, millele on antud uus ja värske ilme.

Sametpolster

Pehme mööbli valikul eelistatakse sametit, mida sisekujunduses on ka varem pakutud. Samet on tekstuurilt rikkalik ja meeldiv ning sobib suurepäraselt klassikaliselt moodsa stiiliga. Eriti täiuslikult sobib samet looduslikkust rõhutavasse ruumi, mis on sisustatud ümarates vormides pehme mööbliga, millele lisavad meeleolu metalse säraga detailid. Sametkangas võiks olla kaunite värvivarjunditega: smaragd, ametüst, safiir, roosa granaat. Sellise elutoa seinad võiksid olla tagasihoidlikud, näiteks valget või tumedat värvitooni.

Lihtsad kujundid, nahk ja metall

Siledad, lainelised kontuurid koos sirgjoontega on kindlasti moodsa kujundusega kodu trend. Metallist detailidega pehme mööbel elavdab ja kaunistab ka kõige lihtsamat eluruumi. Kasutatakse särava kroomi, musta terase, erekollase ja valge kuldse säraga värvitooni. On materjale, mis on alati moes, näiteks nahk. Ehtsast või ka sünteetilisest nahast tugitool, mis võib olla ka aastatetagune originaalmudel, saab teie elutoas väärilise tähelepanu osaks.

Terrakota – hooaja lemmik

Põlenud savi punakas-pruunikas-oranžikas toon on nõutav mitte ainult mööbli, nahkpolstriga diivanite ja tugitoolide, vaid ka erinevate lisatarvikute, vaipade ja lillepottide juures. Õrnemates või küllastunud varjundites annab see värvitoon suurepärase ja moeka efekti kogu teie eluruumile.

Moodsad valgustid

Ümbritsev loodus on inspireerinud disainereid looma interjööridesse looduslikke objekte meenutavaid lühtreid, põrandavalgusteid ja lampe, näiteks meenutavad need viinamarjakobaraid või muid puuvilju. Uueks hooajaks pakuvad disainerid välja ka lühtreid, mis oma kuju ja tekstuuri poolest meenutavad kuu pinda, päikest, säravat pilve või õiekroonlehti.