Kuldse ringi korteriturg: asukoht trumpab elukeskkonda

«Kõige kallimate Tallinna-lähedaste asulate top-kümnes on üheksa küla ja vaid üks tervikliku elukeskkonnaga alevik, Saku,» rõhutas LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing.

«Saku on isetoimiv, tugeva kogukonna ja tegusa omavalitsusega koht, kust argivajaduste pärast pole vaja igapäevaselt «linnas» käia. Kalleimad kohad nagu Järveküla, Peetri, Alliku, Tiskre pole funktsionaalses mõttes isetoimivad elukeskkonnad, kuid paiknevad südalinnale lähemal ja maksavad rohkem.»

Saksingu hinnangul pöördub lähikümnendil ka kuldse ringi kinnisvaraturul nõudlus siiski tervikliku elukeskkonna poole. «Kui inimene ostab asukohta, siis tegelikult ostab ta aega ja vabadust. Praegu usutakse, et aeg ja vabadus on otse Tallinna piiri taga,» tõdes Saksing. «Igapäevane autoga linnatulek saab veel kõvasti tülikamaks minna, ning küllap mõistetakse siis ummikus istudes, et tegelikult pakub aega ja vabadust hoopis võimalus vähem pendeldada.»