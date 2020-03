FOTOD ⟩ Tõeline maiuspala: Kassisabas ootab muljetavaldavate lahendustega pesapaik uut omanikku

Renoveerimise käigus vahetati siin välja korteri elektrijuhtmestik ja torustik. Lisaks on paigaldatud ka uued puitaknad. Kõik korteri radiaatorid on varustatud termostaadiga, et toatemperatuur oleks optimaalne ja tarbimine säästlik. Kommunaalkulud on siin samuti vägagi mõistlikud, küündides krõbedatel talvekuudel 200 euroni ning jäädes suviti 90 euro piirimaile.