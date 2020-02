Ema tahab muuta lapse sünnikuupäeva, kuna see on «ebamugaval» ajal

Anonüümseks jäänud ema kirjutab, et see probleem andis end esmalt tunda eelmisel aastal. Kuna teine jõulupüha on riigipüha, ei olnud perel võimalik lapse sünnipäeva puhul midagi erilist teha, sest kõik asutused olid kinni. Sel aastal keeras sünnipäevapidustused kihva halb ilm, mille tõttu ei olnud perel võimalik isegi parki jalutama minna.