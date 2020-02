Väga hea põhjus, miks rohkem uinakuid teha

Mattress Nerd ekspertide poolt läbiviidud uuringust selgus, et inimesed, kes teevad päeval uinaku on parem töö- ja eraelu tasakaal kui neil, kes uinakut ei tee. Samuti leiti, et uinaku tegemine vähendab südame ja veresoonkonna haiguste riski ja parandab mälu. Uuringus osales kokku 2000 inimest, kirjutab domino.com.