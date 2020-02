Vannituba aastal 2020 – mis on moes ja mis mitte?

Küll aga tasub vannituba rajama või uuendama asudes vaadata ajas pigem ette kui selja taha ja teada, mis on ka lähitulevikus moes ja mis moest väljas. Seejuures on alati valida mitu erinevat moejoont paralleelselt, et jaguks midagi erinevale maitsele. Suuna näitab kätte K-rauta sisekujundaja Aleksandra Tšufarina.