PILDID ⟩ Supilinliku sisekujunduse musternäidis: pealtnäha tavalises puitmajas peitub hubane katusekorter

Kolmekorruselise puumaja viimasel korrusel asuva kahetoalise korteri kogupindala on 67,9 ruutmeetrit. Korter on avar ja hästi läbimõeldud planeeringuga. Korter koosneb köök-elutoast, magamistoast ja vannitoast. Elutoa kohale on ehitatud katusealune poolkorrus.