PILDID ⟩ Haruldane võimalus: Viljandimaal on müüa uhke juugendstiilis häärber

Tegu on 1912. aastal balti-saksa arhitekti Otto Wildau projekti järgi ehitatud juugendstiilis häärberiga. Rohelusest ümbritsetud kinnistult leiab veel talli-tõllakuuri, laste mänguväljaku ja tenniseväljaku.

Esimesel korrusel asuvad kaminasaal-elutuba, köök ja sahver. Esimesel korrusel on veel garderoob ja magamistuba koos oma vannitoaga. Teiselt korruselt leiab neli magamistuba koos vannitubadega, kabineti, rõdu ja suvetoa. Keldrikorrusel on eraldi sissepääsuga väike korter, kus on magamistuba ja köök.