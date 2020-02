Sünnipäevakooki lahti lõiganud naist ootas ees võigas üllatus

Päev enne lahtilõikamist ostetud tort maksis 24,3 Austraalia dollarit ehk 14,5 eurot. Tordi ostnud Jamie abikaasa asetas selle pagariärist koju tulles kohe külmkappi. Kuid tordi lahti lõikamisel selgus, et see oli üleni hallitanud, vahendab ladbible.com.

«Kui ma tordi lahti lõikasin, sain kohe aru, et midagi on valesti,» sõnas Jamie. Naise sõnul märkas ta, et tort oli seest roheline. «Minu abikaasa sai kohe aru, et tegemist on hallitusega,» lisas Jamie. Õudu tekitav avastus ajas Jamiel südame pahaks.